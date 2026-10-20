Прикордонники "Фенікса" зі стрілецької зброї збили російські FPV-дрони та знешкодили ворожу засідку на дорозі. ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" зі стрілецької зброї збили російські FPV-дрони та знешкодили ворожий безпілотник-засідку на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виходу на бойові позиції група прикордонників під керівництвом військового з позивним "Мультик" виявила ворожі безпілотники та відкрила по них вогонь.

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Українські захисники знищили російські FPV-дрони безпосередньо в повітрі, а також знешкодили дрон-"ждун", який перебував посеред дороги в очікуванні наближення військових Сил оборони.

Кадрами бойової роботи прикордонників поділилися в офіційному телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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