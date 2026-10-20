Кіт "провів" розвідку і вчасно втік: український дрон-"ждун" атакував квадроцикл із двома російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис незвичайного бойового епізоду, під час якого український FPV-дрон у режимі очікування спочатку зацікавив місцевого кота, а згодом атакував квадроцикл із двома російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку відео видно кота, який обережно наближається до нерухомого дрона, встановленого біля ґрунтової дороги. Тварина роздивляється незнайомий предмет, кілька разів змінює напрямок руху та поступово підходить ближче.

Раптом кіт насторожується, різко розвертається та тікає з поля зору камери.

За кілька секунд стає зрозумілою причина його несподіваної втечі: дорогою з'являється квадроцикл, на якому їдуть двоє російських військовослужбовців.

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Щойно транспортний засіб проїжджає повз засідку, український оператор активує FPV-дрон. Безпілотник злітає з місця очікування, набирає висоту та починає переслідування окупантів.

На кадрах видно, як дрон наздоганяє квадроцикл, який рухається ґрунтовою дорогою, а потім звертає на трав'янисту ділянку.

Оператор спрямовує безпілотник безпосередньо на транспортний засіб із двома росіянами. Відео з камери ударного дрона обривається під час фінального наближення до цілі.

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