Кот "провел" разведку и вовремя убежал: украинский дрон-"ждун" атаковал квадроцикл с двумя российскими оккупантами
В сети появилась видеозапись необычного боевого эпизода, в ходе которого украинский FPV-дрон, находившийся в режиме ожидания, сначала привлек внимание местного кота, а затем атаковал квадроцикл с двумя российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале видео видно кота, который осторожно приближается к неподвижному дрону, установленному у грунтовой дороги. Животное разглядывает незнакомый предмет, несколько раз меняет направление движения и постепенно подходит ближе.
Внезапно кот насторожился, резко развернулся и убежал из поля зрения камеры.
Через несколько секунд становится понятна причина его неожиданного бегства: на дороге появляется квадроцикл, на котором едут двое российских военнослужащих.
Как только транспортное средство проезжает мимо засады, украинский оператор запускает FPV-дрон. Беспилотник взлетает с места ожидания, набирает высоту и начинает преследование оккупантов.
На кадрах видно, как дрон догоняет квадроцикл, движущийся по грунтовой дороге, а затем сворачивает на травянистый участок.
Оператор направляет беспилотник непосредственно на транспортное средство с двумя россиянами. Видео с камеры ударного дрона обрывается во время финального приближения к цели.
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