Бойцы с помощью дрона сбросили кусок колбасы брошенной в Константиновке собаке
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинские военные сбрасывают с дрона кусок колбасы собаке, брошенной на одном из частных дворов Константиновки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные закрепили еду на беспилотнике и осуществили точный сброс во двор. Пес заметил лакомство, подобрал его и, устроившись поудобнее, начал есть.
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+1 Алексей Карпенко #606072
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