Бойцы с помощью дрона сбросили кусок колбасы брошенной в Константиновке собаке

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинские военные сбрасывают с дрона кусок колбасы собаке, брошенной на одном из частных дворов Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные закрепили еду на беспилотнике и осуществили точный сброс во двор. Пес заметил лакомство, подобрал его и, устроившись поудобнее, начал есть.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кота и собаку эвакуировали с помощью дрона бойцы 14-й ОМБр из зоны боевых действий: "Будет наш. На дронах, говоришь, я еще не летал". ВИДЕО