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Новости Видео Животные в зоне боевых действий
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Бойцы с помощью дрона сбросили кусок колбасы брошенной в Константиновке собаке

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинские военные сбрасывают с дрона кусок колбасы собаке, брошенной на одном из частных дворов Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные закрепили еду на беспилотнике и осуществили точный сброс во двор. Пес заметил лакомство, подобрал его и, устроившись поудобнее, начал есть.

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Автор: 

собаки (196) Донецкая область (12579) еда (355) дроны (7553) Краматорский район (1313) Константиновка (2010)
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Топ комментарии
+8
Хлопці молодці. Навіть собака розуміє що путін *****. Як би не той підземний плєйшнер то господарі були б дома.
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08.07.2026 10:38 Ответить
+4
Наші хлопці проявили людяність. Ось це і є різниця між нашими козаками і потворами із боліт.
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08.07.2026 10:50 Ответить
+1
Сумно, скоро цю собаку з'їдять кацапи.
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08.07.2026 10:39 Ответить

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