"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью": бойцы "Стрикс" спасли косулю в антидроновой сетке. ВИДЕО

Во время несения службы в зоне ответственности пограничники РУБпАК "СТРИКС" спасли косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, животное заметили бойцы подразделения на одном из направлений.

Косуля была напугана и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

Пограничники осторожно освободили животное из сетки и помогли ему вернуться на волю.

"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью", — отмечают бойцы в подписи под видео.

