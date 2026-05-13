"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью": бойцы "Стрикс" спасли косулю в антидроновой сетке. ВИДЕО
Во время несения службы в зоне ответственности пограничники РУБпАК "СТРИКС" спасли косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, животное заметили бойцы подразделения на одном из направлений.
Косуля была напугана и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.
Пограничники осторожно освободили животное из сетки и помогли ему вернуться на волю.
"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью", — отмечают бойцы в подписи под видео.
А скільки голодних тварин на руїнах живуть
Будь П.Р.оклята та ваша рашка , та мєндєльмани міндічі за переворот 2019го