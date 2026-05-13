"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью": бойцы "Стрикс" спасли косулю в антидроновой сетке. ВИДЕО

Во время несения службы в зоне ответственности пограничники РУБпАК "СТРИКС" спасли косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, животное заметили бойцы подразделения на одном из направлений.

Косуля была напугана и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

Пограничники осторожно освободили животное из сетки и помогли ему вернуться на волю.

"Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью", — отмечают бойцы в подписи под видео.

Зараз творять жах і пекло.
А скільки голодних тварин на руїнах живуть
Будь П.Р.оклята та ваша рашка , та мєндєльмани міндічі за переворот 2019го
12.05.2026 23:59 Ответить
Кацаби б просто підстрелили та їли б жерли
13.05.2026 00:16 Ответить
Бійцям щира подяка і респект за врятоване життя косулі👍🏼👍🏼👍🏼
13.05.2026 00:18 Ответить
А цінність життя українців?...
13.05.2026 00:57 Ответить
 
 