"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю": бійці "Стрікс" врятували косулю в антидроновій сітці. ВIДЕО
Під час перебування у смузі відповідальності прикордонники РУБпАК "СТРІКС" врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварину помітили бійці підрозділу на одному з напрямків.
Косуля була налякана та не могла самостійно вибратися з пастки.
Прикордонники обережно звільнили тварину із сітки та допомогли їй повернутися на волю.
"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю", - зазначають бійці у дописі під відео.
А скільки голодних тварин на руїнах живуть
Будь П.Р.оклята та ваша рашка , та мєндєльмани міндічі за переворот 2019го