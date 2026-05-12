"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю": бійці "Стрікс" врятували косулю в антидроновій сітці. ВIДЕО

Під час перебування у смузі відповідальності прикордонники РУБпАК "СТРІКС" врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварину помітили бійці підрозділу на одному з напрямків.

Косуля була налякана та не могла самостійно вибратися з пастки.

Прикордонники обережно звільнили тварину із сітки та допомогли їй повернутися на волю.

"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю", - зазначають бійці у дописі під відео.

