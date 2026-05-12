УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
606 6

"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю": бійці "Стрікс" врятували косулю в антидроновій сітці. ВIДЕО

Під час перебування у смузі відповідальності прикордонники РУБпАК "СТРІКС" врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварину помітили бійці підрозділу на одному з напрямків.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Косуля була налякана та не могла самостійно вибратися з пастки.

Прикордонники обережно звільнили тварину із сітки та допомогли їй повернутися на волю.

"Навіть посеред війни життя залишається найвищою цінністю", - зазначають бійці у дописі під відео.

Дивіться також: "Це у нас головний інженер": як у бригаді "Помста" з’явився кіт-"інспектор" FPV-дронів

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 13 бригади НГУ "Хартія" врятували козулю, які заплуталася в антидроновій сітці на Харківщині

Автор: 

війна (1618) ДПСУ Держприкордонслужба (6702) тварини (504) прикордонники (1235) порятунок (138)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз творять жах і пекло.
А скільки голодних тварин на руїнах живуть
Будь П.Р.оклята та ваша рашка , та мєндєльмани міндічі за переворот 2019го
показати весь коментар
12.05.2026 23:59 Відповісти
Кацаби б просто підстрелили та їли б жерли
показати весь коментар
13.05.2026 00:16 Відповісти
Бійцям щира подяка і респект за врятоване життя косулі👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
13.05.2026 00:18 Відповісти
А цінність життя українців?...
показати весь коментар
13.05.2026 00:57 Відповісти
Закликаєш здаватися?
показати весь коментар
13.05.2026 03:48 Відповісти
Не "косулю", а сарну. Говорімо й пишімо правильно!
показати весь коментар
13.05.2026 02:18 Відповісти
 
 