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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
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Бійці із безпілотника скинули шмат ковбаси покинутому у Костянтинівці собаці. ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому українські воїни скидають із дрона шмат ковбаси собаці, покинутому на одному із приватних обійсть Костянтинівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові закріпили їжу на безпілотнику та здійснили точний скид у подвір'я. Пес смаколика помітив, підібрав його та, зручно вмостившись, почав їсти.

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Автор: 

собаки (109) Донецька область (11462) їжа (464) дрони (8641) Краматорський район (1329) Костянтинівка (608)
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Топ коментарі
+10
Хлопці молодці. Навіть собака розуміє що путін *****. Як би не той підземний плєйшнер то господарі були б дома.
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08.07.2026 10:38 Відповісти
+6
Наші хлопці проявили людяність. Ось це і є різниця між нашими козаками і потворами із боліт.
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08.07.2026 10:50 Відповісти
+2
Це ти з ху....лостану
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08.07.2026 11:02 Відповісти

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