Бійці із безпілотника скинули шмат ковбаси покинутому у Костянтинівці собаці. ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому українські воїни скидають із дрона шмат ковбаси собаці, покинутому на одному із приватних обійсть Костянтинівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові закріпили їжу на безпілотнику та здійснили точний скид у подвір'я. Пес смаколика помітив, підібрав його та, зручно вмостившись, почав їсти.
Топ коментарі
+10 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар08.07.2026 10:38 Відповісти Посилання
+6 Поділля16
показати весь коментар08.07.2026 10:50 Відповісти Посилання
+2 Igor #591922
показати весь коментар08.07.2026 11:02 Відповісти Посилання
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