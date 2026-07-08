Бійці із безпілотника скинули шмат ковбаси покинутому у Костянтинівці собаці. ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому українські воїни скидають із дрона шмат ковбаси собаці, покинутому на одному із приватних обійсть Костянтинівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові закріпили їжу на безпілотнику та здійснили точний скид у подвір'я. Пес смаколика помітив, підібрав його та, зручно вмостившись, почав їсти.

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