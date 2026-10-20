Дронарі полку "Рейд" уразили російську ремонтно-евакуаційну машину "БРЕМ-1", обвішану металевими "їжаками" та захищену РЕБ. ВIДЕО

Оператори 2-го батальйону 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили російську броньовану ремонтно-евакуаційну машину "БРЕМ-1" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися захистити техніку від українських безпілотників, обладнавши її засобами радіоелектронної боротьби та додатковими металевими конструкціями у вигляді "їжаків".

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Попри посилений захист, український дрон успішно уразив ворожу машину.

"БРЕМ-1" призначена для евакуації пошкоджених танків та іншої важкої бронетехніки, а також проведення ремонтних робіт у польових умовах. За інформацією військових, такі машини є дефіцитними в російській армії.

Кадри ураження броньованої ремонтно-евакуаційної машини оприлюднили бійці 413-го полку СБС "Рейд" у своєму телеграм-каналі.

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