Рашист намагався втекти від українського дрона навколішки, але отримав точний удар у свій "центр прийняття рішень". ВIДЕО

Оператори безпілотників 100-ї окремої механізованої бригади завдали точного удару по російському окупанту, який намагався втекти від українського дрона навколішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши наближення безпілотника, загарбник спробував урятуватися, пересуваючись на колінах, однак така тактика втечі виявилася невдалою.

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Український оператор наздогнав противника та влучив дроном просто в його "центр прийняття рішень".

Кадри цього влучного "страйку" бійців 100-ї ОМБр опублікували в соціальних мережах.

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