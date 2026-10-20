Українські пілоти підрозділу RX LOST за ніч знищили 10 російських безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів STING. ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці підрозділу RX LOST 102-ї окремої бригади територіальної оборони за одну ніч перехопили та знищили 10 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення ворожих повітряних цілей українські захисники застосували дрони-перехоплювачі STING, розроблені командою "Дикі Шершні".

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Під час однієї з атак противника оператори використовували перехоплювачі з цифровими системами зв'язку та тепловізійними камерами.

Це дозволило своєчасно виявляти російські безпілотники в нічному небі та завдавати по них точних ударів.

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