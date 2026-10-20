Мінус 13 артустановок противника: бойова робота дронарів 53-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори безпілотників 53-ї окремої механізованої бригади протягом місяця уразили 13 одиниць російської артилерії, 5 із яких повністю знищили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові завдавали серії ударів по ворожих артилерійських установках, щоб гарантовано вивести їх із ладу.

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Серед уражених цілей - гаубиці Д-30, гармати М-46, "Мста-Б" та "Гіацинт-Б". Також під удари українських дронарів потрапив російський танк.

Оскільки буксировані артилерійські системи складно знищити одним влучанням, оператори повторно атакували ворожі гармати до їхнього ураження.

Кадри ударів по артилерії рашистів бійці 53-ї ОМБр оприлюднили в соціальних мережах.

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