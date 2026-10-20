Минус 13 артиллерийских установок противника: боевая работа дроноводов 53-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы беспилотников 53-й отдельной механизированной бригады за месяц поразили 13 единиц российской артиллерии, 5 из которых были полностью уничтожены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные наносили серию ударов по вражеским артиллерийским установкам, чтобы гарантированно вывести их из строя.
Среди пораженных целей — гаубицы Д-30, орудия М-46, "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". Также под удары украинских дронаров попал российский танк.
Поскольку буксируемые артиллерийские системы сложно уничтожить одним попаданием, операторы повторно атаковали вражеские орудия до их поражения.
Кадры ударов по артиллерии рашистов бойцы 53-й ОМБр опубликовали в социальных сетях.
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