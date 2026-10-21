Бійці ВМС із морського дрона Sargan 3000 запустили перехоплювач STING та знищили російський "Шахед". ВIДЕО
Індустрія дронів
Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили російський ударний безпілотник типу "Шахед" за допомогою дрона-перехоплювача STING, запущеного з морського безекіпажного катера Sargan 3000.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники здійснили запуск перехоплювача безпосередньо з морської платформи та успішно уразили ворожу повітряну ціль.
Раніше ВМС уже демонстрували застосування Sargan 3000 із кулеметним озброєнням для протидії російським безекіпажним катерам і безпілотникам. Тепер платформу використовують також для запуску дронів-перехоплювачів.
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