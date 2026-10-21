Африканский наемник РФ выстрелил себе в голову, услышав приближение украинского FPV-дрона. ВИДЕО

На одном из участков фронта украинский дрон зафиксировал момент, когда африканский наемник российской армии застрелился, услышав приближение FPV-дрона Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант выстрелил себе в голову из автомата, не дождавшись удара беспилотника Сил обороны.

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На кадрах видно, как наемник сидит среди руин разрушенного здания, надеясь переждать вылет украинских БПЛА.

Однако, услышав звук приближения одного из дронов, он выстрелил себе в голову.

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