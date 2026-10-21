Африканский наемник РФ выстрелил себе в голову, услышав приближение украинского FPV-дрона. ВИДЕО
На одном из участков фронта украинский дрон зафиксировал момент, когда африканский наемник российской армии застрелился, услышав приближение FPV-дрона Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант выстрелил себе в голову из автомата, не дождавшись удара беспилотника Сил обороны.
На кадрах видно, как наемник сидит среди руин разрушенного здания, надеясь переждать вылет украинских БПЛА.
Однако, услышав звук приближения одного из дронов, он выстрелил себе в голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+1 Trevo Trow
показать весь комментарий21.10.2026 18:29 Ответить Ссылка
+1 фома фоммич #577697
показать весь комментарий21.10.2026 18:33 Ответить Ссылка
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