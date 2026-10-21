Пограничники подразделения "Unit-A" показали залп из РСЗО RAK SA-12 по позициям рашистов и результаты удара
Пограничники артиллерийского подразделения "Unit-A" нанесли точные удары из реактивной системы залпового огня RAK SA-12 по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники произвели залп реактивными снарядами по обнаруженным позициям противника.
В результате точных ударов вражеские позиции были уничтожены.
Кадры боевой работы расчета РСЗО RAK SA-12 и результаты ударов по позициям оккупантов обнародовали в официальном Telegram-канале ГПСУ.
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