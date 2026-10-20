Прикордонники підрозділу "Unit-A" показали залп із РСЗВ RAK SA-12 по позиціях рашистів та результати удару. ВIДЕО
Прикордонники артилерійського підрозділу "Unit-A" завдали точних ударів із реактивної системи залпового вогню RAK SA-12 по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники здійснили залп реактивними снарядами по виявлених позиціях противника.
Унаслідок влучних ударів ворожі позиції було знищено.
Кадри бойової роботи розрахунку РСЗВ RAK SA-12 та результати ударів по позиціях окупантів оприлюднили в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль