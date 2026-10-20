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Новини Знищення російських окупантів
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Прикордонники підрозділу "Unit-A" показали залп із РСЗВ RAK SA-12 по позиціях рашистів та результати удару. ВIДЕО

Прикордонники артилерійського підрозділу "Unit-A" завдали точних ударів із реактивної системи залпового вогню RAK SA-12 по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники здійснили залп реактивними снарядами по виявлених позиціях противника.

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Унаслідок влучних ударів ворожі позиції було знищено.

Кадри бойової роботи розрахунку РСЗВ RAK SA-12 та результати ударів по позиціях окупантів оприлюднили в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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