Пілоти Повітряних сил авіаударом рознесли ворожий склад із безпілотниками та боєкомплектом. ВIДЕО
Українська авіація завдала точного удару по складу російських безпілотників та боєприпасів, унаслідок чого будівлю було знищено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські аеророзвідники виявили місце зберігання ворожих дронів та боєкомплекту, після чого передали координати цілі екіпажам Повітряних сил ЗСУ.
Пілоти завдали авіаудару по виявленому об'єкту. Унаслідок прямого влучання будівлю було зруйновано, а боєприпаси, які зберігалися всередині, почали детонувати.
Кадрами знищення поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль