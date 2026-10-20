Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли вражеский склад с беспилотниками и боекомплектом. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла точный удар по складу российских беспилотников и боеприпасов, вследствие чего здание было уничтожено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские аэроразведчики обнаружили место хранения вражеских дронов и боекомплекта, после чего передали координаты цели экипажам Воздушных сил ВСУ.
Пилоты нанесли авиаудар по обнаруженному объекту. Вследствие прямого попадания здание было разрушено, а боеприпасы, хранившиеся внутри, начали детонировать.
Кадрами уничтожения поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
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