Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли вражеский склад с беспилотниками и боекомплектом. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла точный удар по складу российских беспилотников и боеприпасов, вследствие чего здание было уничтожено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские аэроразведчики обнаружили место хранения вражеских дронов и боекомплекта, после чего передали координаты цели экипажам Воздушных сил ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пилоты нанесли авиаудар по обнаруженному объекту. Вследствие прямого попадания здание было разрушено, а боеприпасы, хранившиеся внутри, начали детонировать.

Кадрами уничтожения поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские пилоты подразделения RX LOST за ночь уничтожили 10 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО

Смотрите также: Минус 13 артиллерийских установок противника: боевая работа дронаров 53-й ОМБр. ВИДЕО