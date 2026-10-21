Африканський найманець РФ вистрелив собі в голову, почувши наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО 18+

На одному з напрямків фронту український дрон зафіксував момент, як африканський найманець російської армії застрелився, почувши наближення FPV-дрона Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант вистрелив собі в голову з автомата, не дочекавшись удару безпілотника Сил оборони.

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На кадрах видно, як найманець сидить серед руїн зруйнованої будівлі, сподіваючись перечекати роботу українських БпЛА.

Однак, почувши звук наближення одного з дронів, він вистрелив собі в голову.

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