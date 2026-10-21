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Новини Африканські найманці армії РФ
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Африканський найманець РФ вистрелив собі в голову, почувши наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО 18+

На одному з напрямків фронту український дрон зафіксував момент, як африканський найманець російської армії застрелився, почувши наближення FPV-дрона Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант вистрелив собі в голову з автомата, не дочекавшись удару безпілотника Сил оборони.

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На кадрах видно, як найманець сидить серед руїн зруйнованої будівлі, сподіваючись перечекати роботу українських БпЛА.

Однак, почувши звук наближення одного з дронів, він вистрелив собі в голову.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Топ коментарі
+4
Вдома, в Африці, не можна було це зробити, обовʼязково було пертися в Україну?
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21.10.2026 18:28 Відповісти
+4
Це, як в старому анекдоті про десантника:
Стрибнув десантник, з борту. Смикає за кільце, парашут розкривається, але у стропах - "перехльост", і парашут не розкривається, "ковбасою" скрутився. Він вихоплює "стропоріз", ріже стропи. Парашут відлітає. Він смикає за кільце запасного. Та сама картина. Він розстібає штани, дістає "хазяйство, і відрізає:
- Ви мені, тепер, теж без потреби...
Цей придурок зрозумів, що, коли мізки, в свій час, розуму не дали - то вони йому, теж без потреби...
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21.10.2026 18:37 Відповісти
+2
Станіславський погано роздивився маніпуляції хитродупого примата.
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21.10.2026 18:29 Відповісти

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