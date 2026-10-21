Африканський найманець РФ вистрелив собі в голову, почувши наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО 18+
На одному з напрямків фронту український дрон зафіксував момент, як африканський найманець російської армії застрелився, почувши наближення FPV-дрона Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант вистрелив собі в голову з автомата, не дочекавшись удару безпілотника Сил оборони.
На кадрах видно, як найманець сидить серед руїн зруйнованої будівлі, сподіваючись перечекати роботу українських БпЛА.
Однак, почувши звук наближення одного з дронів, він вистрелив собі в голову.
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Стрибнув десантник, з борту. Смикає за кільце, парашут розкривається, але у стропах - "перехльост", і парашут не розкривається, "ковбасою" скрутився. Він вихоплює "стропоріз", ріже стропи. Парашут відлітає. Він смикає за кільце запасного. Та сама картина. Він розстібає штани, дістає "хазяйство, і відрізає:
- Ви мені, тепер, теж без потреби...
Цей придурок зрозумів, що, коли мізки, в свій час, розуму не дали - то вони йому, теж без потреби...