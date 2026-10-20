Розвідники 3-го армійського корпусу полонили трьох африканців та трьох росіян під час бою поблизу Зеленої Долини та Колодязів на Донеччині. ВIДЕО

Розвідники 3-го армійського корпусу ЗСУ оприлюднили відеозапис штурмів російських позицій у районі населених пунктів Липове, Зелена Долина та Колодязі Донецької області. Під час бойових дій українські військові взяли в полон шістьох окупантів, троє з яких виявилися африканськими найманцями російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі показано бойові дії від першої особи українських захисників. Військові просуваються лісистою місцевістю, перевіряють укриття та бліндажі, ведуть бій із російськими окупантами й зачищають захоплені позиції.

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На початку запису видно, як українські бійці працюють із полоненими російськими військовослужбовцями. Серед захоплених у полон виявилися троє громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Ці найманці розуміли лише англійську мову, тому спілкуватися з ними довелося англійською.

Інші епізоди демонструють просування розвідників через густі зарості, зруйновані споруди та систему російських укріплень. Українські воїни перевіряють ворожі позиції, зокрема замасковані укриття та бліндажі.

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Під час одного зі штурмів російський військовослужбовець отримав поранення та опинився під завалами зруйнованого бліндажа.

Українські розвідники почали розбирати завали, щоб витягнути окупанта із укриття. Цю частину бойової роботи військові жартома назвали операцією "Археолог".

На заключних кадрах видно пошкоджені перекриття бліндажа, уламки деревини та ґрунт, серед яких українські бійці дістають пораненого росіянина.

Загалом під час штурмових дій розвідники 3-го армійського корпусу захопили шістьох російських військовослужбовців, поповнивши обмінний фонд для повернення українських захисників із полону.

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