Білецького відряджено на посаду командувача угруповання "Центр": він залишається командиром 3-го армійського корпусу
Бригадного генерала Андрія Білецького призначено командувачем угруповання військ "Центр" у порядку відрядження. При цьому за ним зберігається посада командира 3-го армійського корпусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу.
Що кажуть у Третьому АК?
"Бригадного генерала Андрія Білецького відряджено на посаду командувача тимчасового органу військового управління - угруповання військ "Центр"... зі штатної посади командира Третього армійського корпусу. Це не переведення: Андрій Білецький залишається на штатній посаді командира Третього армійського корпусу", - наголосили у пресслужбі.
У 3-му АК додали, що на час відрядження обов'язки командира Третього армійського корпусу тимчасово виконує Дмитро Рогозюк (Рогозь), який до цього командував 60-ю окремою механізованою бригадою.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Дмитро Рогозюк став новим командиром Третього армійського корпусу.
- Сам Білецький підтвердив, що йому пропонували очолити Сухопутні війська ЗСУ: він відмовився.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль