Білецького відряджено на посаду командувача угруповання "Центр": він залишається командиром 3-го армійського корпусу

Бригадного генерала Андрія Білецького призначено командувачем угруповання військ "Центр" у порядку відрядження. При цьому за ним зберігається посада командира 3-го армійського корпусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу.

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Що кажуть у Третьому АК?

"Бригадного генерала Андрія Білецького відряджено на посаду командувача тимчасового органу військового управління - угруповання військ "Центр"... зі штатної посади командира Третього армійського корпусу. Це не переведення: Андрій Білецький залишається на штатній посаді командира Третього армійського корпусу", - наголосили у пресслужбі.

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У 3-му АК додали, що на час відрядження обов'язки командира Третього армійського корпусу тимчасово виконує Дмитро Рогозюк (Рогозь), який до цього командував 60-ю окремою механізованою бригадою.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Дмитро Рогозюк став новим командиром Третього армійського корпусу.

Сам Білецький підтвердив, що йому пропонували очолити Сухопутні війська ЗСУ: він відмовився.

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