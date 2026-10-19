Білецький підтвердив, що йому пропонували очолити Сухопутні війська ЗСУ: він відмовився

Командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький підтвердив, що йому пропонували очолити Сухопутні війська ЗСУ. Він пояснив, що не вірить у можливість покращити мобілізацію на п'ятому році війни, а це головне завдання цього роду військ.

Про це Білецький сказав на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мобілізацію

Відповідаючи на запитання, Білецький розповів, що одним із завдань Сухопутних військ є питання мобілізації. За його словами, він має "сумніви, що на п'ятому році війни її можна покращити".

"Так, мені справді пропонували командувати Сухопутними військами для реформації. Я вірю, що можна реформувати бойову підготовку, але у мене є сумніви, що на п'ятому році війни можна покращити мобілізацію: можна позбавитись ексцесів, але замінити мобілізацію неможливо. А це головне завдання для Сухопутки. Немає сенсу братись за те, у що ти не віриш, що ти не можеш по-справжньому поліпшити", — відповів командувач.

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Причина відмови

За словами Білецького, хоча йому "безумовно тут і спокійніше", але він також вважає, що "на прямому безпосередньому командуванні я буду ефективніший, ніж ця надзвичайно важлива, супервідповідальна, можливо, найскладніша взагалі у всіх Збройних силах посада — командувач Сухопутних військ".

"Я безумовно ні нинішньому командувачеві, ні попередньому не заздрю і бажаю хороших результатів. Чим можу, тим буду старатися і стараюся допомагати, але себе там не бачу", — додав він.

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