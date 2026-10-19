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Новости Командующий Сухопутными войсками ВСУ
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Билецкий подтвердил, что ему предлагали возглавить Сухопутные войска ВСУ: он отказался

білецький

Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий подтвердил, что ему предлагали возглавить Сухопутные войска ВСУ. Он пояснил, что не верит в возможность улучшить мобилизацию на пятом году войны, а это главная задача этого рода войск.

Об этом Билецкий заявил на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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О мобилизации

Отвечая на вопрос, Билецкий рассказал, что одной из задач Сухопутных войск является вопрос мобилизации. По его словам, у него есть "сомнения, что на пятом году войны ее можно улучшить".

"Да, мне действительно предлагали командовать Сухопутными войсками для проведения реформы. Я верю, что можно реформировать боевую подготовку, но у меня есть сомнения, что на пятом году войны можно улучшить мобилизацию: можно избавиться от эксцессов, но заменить мобилизацию невозможно. А это главная задача для Сухопутки. Нет смысла браться за то, во что ты не веришь, что ты не можешь по-настоящему улучшить", — ответил командующий.

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Причина отказа

По словам Билецкого, хотя ему "безусловно здесь и спокойнее", но он также считает, что"на прямом непосредственном командовании я буду эффективнее, чем на этой чрезвычайно важной, сверхответственной, возможно, самой сложной вообще во всех Вооруженных силах должности — командующего Сухопутными войсками".

"Я, безусловно, ни нынешнему командующему, ни предыдущему не завидую и желаю хороших результатов. Чем могу, тем буду стараться и стараюсь помогать, но себя там не вижу", — добавил он.

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Автор: 

мобилизация (3335) Билецкий Андрей (311) ВСУ (8541) Сухопутные войска ВСУ (90)
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Топ комментарии
+21
Як свинки поживають? Все добре? Зберігаєш? "Толька нє Парашенка"?!?!?!?!?!?))))
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19.10.2026 21:21 Ответить
+15
І інша роль в зеленій шоблі.
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19.10.2026 21:37 Ответить
+10
Потому что проблемы мобилизации - это в большей части не проблема зависяшая от военных. Ну не могут военные отобрать деньги у Миндича и предложить их мобилизованным в качестве подъемных например.
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19.10.2026 21:47 Ответить

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