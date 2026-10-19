Дмитро Рогозюк став новим командиром Третього армійського корпусу, - Білецький

Третій армійський корпус тепер очолює Дмитро Рогозюк, який раніше командував 60-ю окремою механізованою бригадою. Його представив командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький.

Про це Білецький повідомив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий командир Третього корпусу

За словами Білецького, Третім корпусом зараз командує Дмитро Рогозюк, колишній командир 60-ї бригади.

"Так що я вважаю, що є три прекрасні командири корпусів", — сказав Білецький.

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Командири 11-го та 19-го корпусів

Колишній начальник штабу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Валерій Скред ще раніше став командиром 19 корпусу, а заступник командира 7 корпусу Еміль Ішкулов — 11 корпусу.

Білецький заявив, що це було правильне рішення: хоч Ішкулов на посаді недовго, "багато позитивних зрушень" бачать і він, і бригади. Генеральний штаб і головнокомандувач, наголосив військовий, проявляють підтримку.

Скреда він назвав компетентним, ініціативним офіцером, який "абсолютно влаштовує" і теж є десантником.

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Яке угруповання отримав Білецький

Угруповання військ "Центр" складається з трьох корпусів — 3-го, 11-го й 19-го. Воно відповідає за ділянку від південних підступів Куп'янська-Вузлового до Костянтинівки включно, тобто за Борову, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку й Костянтинівку.

"Це ключова ділянка на цьому етапі війни й це 26% фронту, тобто кожен четвертий кілометр фронту зараз безпосередньо в нашому угрупованні", — сказав Білецький.

Найбільша проблема, за словами командувача, — це позаштатна структура угруповання. Власних інструментів, на відміну від корпусу, де в нього було 18 окремих підрозділів, немає. Йдеться, зокрема, про батальйон розвідки, полк безпілотних систем, полк ППО, медичний батальйон, полк і батальйон інженерної підтримки.

"Їх треба створити", — сказав Білецький. Також, за його словами, немає чітких процедур планування.

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Тил і дороги

Білецький пояснив, що на оперативному рівні головне — організація роботи тилу й постійна підтримка зусиль військ. До цього належать логістика, дороги, стан енергосистеми, житловий фонд, склади, приховане розміщення військ, прикриття, ППО й РЕБ. У цьому угрупованні тилом, за його словами, ніхто не займався.

Окремо він подякував прем'єр-міністру Сергієві Корецькому. За словами Білецького, вперше вдалося пояснити керівництву держави, що війська "катастрофічно" залежать від стану доріг, які зруйновані, а на фронті доріг немає. Там, де раніше швидкість була 4-5 км/год, тепер, за його словами, 40–50 км/год. Це "ямковий ремонт, але він зроблений".

Що далі

Білецький нагадав, що в доктрині розвитку Збройних сил України є перехід на штатну структуру в 2030 році, яку у світі називають польовою армією. Якщо оперативний рівень вдасться "розкрити" й показати, цей перехід може відбутися швидше.

На стику 3-го й 11-го корпусів, за його словами, вдалося стабілізувати лінію завдяки кращій взаємодії. Це була найнебезпечніша ділянка на Слов'янському напрямку. Роботу в угрупованні він назвав "авгієвими стайнями", але сказав, що шанси є.

Найскладнішим для військ, за його оцінкою, буде зимовий період, проте ні він, ні командири корпусів не бачать сенсу "стояти на всіх цих напрямках".

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Хто такий Дмитро Рогозюк