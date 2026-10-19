Дмитрий Рогозюк стал новым командиром Третьего армейского корпуса, — Билецкий

Третий армейский корпус теперь возглавляет Дмитрий Рогозюк, ранее командовавший 60-й отдельной механизированной бригадой. Его представил командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий.

Об этом Билецкий сообщил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новый командир Третьего корпуса

По словам Билецкого, Третьим корпусом сейчас командует Дмитрий Рогозюк, бывший командир 60-й бригады.

"Так что я считаю, что у нас есть три прекрасных командира корпусов", — сказал Билецкий.

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Командиры 11-го и 19-го корпусов

Бывший начальник штаба 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Валерий Скред еще раньше стал командиром 19-го корпуса, а заместитель командира 7-го корпуса Эмиль Ишкулов — 11-го корпуса.

Билецкий заявил, что это было правильное решение: хотя Ишкулов на этой должности недолго, "много положительных сдвигов" видят и он, и бригады. Генеральный штаб и главнокомандующий, подчеркнул военный, оказывают поддержку.

Скреда он назвал компетентным, инициативным офицером, который "абсолютно устраивает" и также является десантником.

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Какую группировку получил Билецкий

Группировка войск "Центр" состоит из трех корпусов — 3-го, 11-го и 19-го. Оно отвечает за участок от южных подступов Купянска-Узлового до Константиновки включительно, то есть за Боровую, Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

"Это ключевой участок на данном этапе войны, и это 26% фронта, то есть каждый четвертый километр фронта сейчас находится непосредственно в нашей группировке", — сказал Билецкий.

Самая большая проблема, по словам командующего, — это нештатная структура группировки. Собственных подразделений, в отличие от корпуса, где у него было 18 отдельных подразделений, нет. Речь идет, в частности, о батальоне разведки, полке беспилотных систем, полке ПВО, медицинском батальоне, полке и батальоне инженерной поддержки.

"Их нужно создать", — сказал Билецкий. Также, по его словам, отсутствуют четкие процедуры планирования.

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Тыл и дороги

Билецкий пояснил, что на оперативном уровне главное — организация работы тыла и постоянная поддержка усилий войск. К этому относятся логистика, дороги, состояние энергосистемы, жилой фонд, склады, скрытое размещение войск, прикрытие, ПВО и РЭБ. В этой группировке тылом, по его словам, никто не занимался.

Отдельно он поблагодарил премьер-министра Сергея Корецкого. По словам Билецкого, впервые удалось объяснить руководству государства, что войска "катастрофически" зависят от состояния дорог, которые разрушены, а на фронте дорог нет. Там, где раньше скорость составляла 4–5 км/ч, теперь, по его словам, 40–50 км/ч. Это "ямочный ремонт, но он сделан".

Что дальше

Билецкий напомнил, что в доктрине развития Вооруженных сил Украины предусмотрен переход на штатную структуру в 2030 году, которую в мире называют полевой армией. Если оперативный уровень удастся "раскрыть" и продемонстрировать, этот переход может произойти быстрее.

На стыке 3-го и 11-го корпусов, по его словам, удалось стабилизировать линию благодаря лучшему взаимодействию. Это был самый опасный участок на Славянском направлении. Работу в группировке он назвал "авгиевыми конюшнями", но сказал, что шансы есть.

Самым сложным для войск, по его оценке, будет зимний период, однако ни он, ни командиры корпусов не видят смысла "стоять на всех этих направлениях".

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Кто такой Дмитрий Рогозюк