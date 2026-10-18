Уникальная миссия 60-й ОМБр: двух гражданских эвакуировали из Лимана с помощью НРК. ВИДЕО+ФОТО

Недавно бойцы роты беспилотных наземных систем CERBERUS 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса провели эвакуацию из Лимана двух гражданских лиц с помощью НРК.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель командира роты с позывным Сайко.

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"У нас в бригаде функционирует служба гражданско-военного сопровождения, которая располагает информацией о гражданских лицах, от которой мы и узнали о необходимости эвакуации. Нам нужно было, чтобы люди вышли к НРК и понимали, что нужно делать. Поэтому мы связались со своими ребятами с ближайшей позиции и попросили их подойти и объяснить, что делать", — отметил он.











По словам военного, эвакуация прошла успешно.

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"Повезло, ведь не было никаких попыток со стороны врага поразить НРК. В процессе мы не контактировали с гражданскими. Все произошло довольно быстро — по времени эвакуация заняла два-три часа. Они проехали около 20 километров. Сложностей на маршруте для нас не было — все знакомо. Мы не впервые выполняем такую миссию. Самой сложной была эмоциональная составляющая, ведь берешь на себя ответственность за людей. Хотя для нас это уже такая стабильная работа", — отметил он

Сайко отметил, что бригада осуществляет полный цикл сопровождения гражданских лиц во время такой эвакуации.

"По прибытии мы с ними не общались. Наша роль — транспортировка из опасной зоны и передача медикам и службе гражданско-военного сопровождения, которые занимаются их осмотром, обеспечением и передают дальше. На этот раз был такой эмоциональный момент — когда они уже приехали, я видел, что мужчина плакал", — добавил он.

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