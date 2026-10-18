Унікальна місія 60-ї ОМБр: двох цивільних евакуювали з Лиману за допомогою НРК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нещодавно бійці роти безпілотних наземних систем CERBERUS 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу провели евакуацію з Лиману двох цивільних за допомогою НРК.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розказав заступник командира роти на позивний Сайко.

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"У нас в бригаді функціонує служба цивільно-військового супроводу, яка володіє інформацію про цивільних, від якої ми і дізналися інформацію про необхідність евакуації. Нам потрібно було, щоб люди вийшли до НРК й розуміли, що треба робити. Тому ми вийшли на контакт зі своїми хлопцями з найближчої позиції та попросили їх підійти й пояснити, що робити", - зазначив він.











За словами військового, евакуація пройшла вдало.

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"Повезло, адже не було ніяких спроб з боку ворога вразити НРК. У процесі з цивільними ми не контактували. Все відбулося доволі швидко - по часу евакуація зайняла дві-три години. Вони проїхали близько 20 кілометрів. Важкого на маршруті для нас нічого не було - все знайоме. Ми не вперше виконуємо таку місію. Найскладнішою була емоційна складова, адже береш на себе відповідальність за людей. Хоча для нас це вже така стабільна робота", - зазначив він

Сайко зауважив, що бригада проводить повний цикл супроводу цивільних під час такої евакуації.

"По приїзду ми з ними не спілкувалися. Наша роль - транспортування з небезпечної зони та передача медикам й службі цивільно-військового супроводу, які займаються їхнім оглядом, забезпеченням та передають далі. Цього разу був такий емоційний момент - коли вони вже приїхали, бачив, що чоловік плакав", - додав він.

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