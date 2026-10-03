Оператор українського НРК пострілом сітки збив російський FPV-дрон, який намагався атакувати наземний комплекс із тилу. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому оператор українського наземного роботизованого комплексу сіткою збив російський FPV-дрон під час атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання логістичної місії російський ударний безпілотник спробував атакувати НРК із тилу, однак оператор вчасно помітив загрозу.
Український військовий одразу зреагував та пострілом сітки збив ворожий FPV-дрон, не дозволивши йому уразити наземний комплекс.
Кадри невдалої атаки російського безпілотника опублікували у соцмережах.
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