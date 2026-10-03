Оператор українського НРК пострілом сітки збив російський FPV-дрон, який намагався атакувати наземний комплекс із тилу. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому оператор українського наземного роботизованого комплексу сіткою збив російський FPV-дрон під час атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання логістичної місії російський ударний безпілотник спробував атакувати НРК із тилу, однак оператор вчасно помітив загрозу.

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Український військовий одразу зреагував та пострілом сітки збив ворожий FPV-дрон, не дозволивши йому уразити наземний комплекс.

Кадри невдалої атаки російського безпілотника опублікували у соцмережах.

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