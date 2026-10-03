Пілоти 10-ї ОГШБр перехоплювачами STING збили два російські дрони-камікадзе БМ-35. ВIДЕО

Індустрія дронів

Оператори дронів 10-ї ОГШБр збили два російські ударні безпілотники БМ-35.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські пілоти застосували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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Точними влучаннями у верхню частину корпусу обидва ворожі безпілотники вибухнули у повітрі.

Деталі про російський БпЛА БМ-35

БМ-35 - російський ударний дрон-камікадзе, який почали фіксувати на полі бою восени 2025 року. Безпілотник може оснащуватися супутниковим зв’язком Starlink, що дозволяє здійснювати керування та передавати відео під час польоту.

За наявними даними, дальність польоту БМ-35 становить близько 200 км, а у версії зі Starlink може сягати до 500 км. Швидкість безпілотника оцінюють у 150–200 км/год, а масу бойової частини - у 15–50 кг.

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