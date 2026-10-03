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Пилоты 10-й ОГШБр с помощью перехватчиков STING сбили два российских дрона-камикадзе БМ-35

Индустрия дронов

Операторы дронов 10-й ОГШБр сбили два российских ударных беспилотника БМ-35.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей украинские пилоты применили дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

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Благодаря точным попаданиям в верхнюю часть корпуса оба вражеских беспилотника взорвались в воздухе.

Подробности о российском БПЛА БМ-35

БМ-35 — российский ударный дрон-камикадзе, который начали фиксировать на поле боя осенью 2025 года. Беспилотник может оснащаться спутниковой связью Starlink, что позволяет осуществлять управление и передавать видео во время полета.

По имеющимся данным, дальность полета БМ-35 составляет около 200 км, а в версии со Starlink может достигать 500 км. Скорость беспилотника оценивается в 150–200 км/ч, а масса боевой части — в 15–50 кг.

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