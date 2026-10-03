Во время съемки рашиста взрывом отбросило на несколько метров после попадания украинского дрона и детонации ЗРПК "Панцирь-С2"

В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант запечатлел момент поражения ЗРПК "Панцирь-С2" украинским беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания БПЛА вражеская техника загорелась, а впоследствии началась детонация боеприпасов. Взрывной волной рашиста, снимавшего все на камеру, отбросило на несколько метров.

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После вторичной детонации российский комплекс буквально разорвало на части.

Во время взрывов оккупант также снял пролет других украинских беспилотников, направлявшихся к заданным целям.

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