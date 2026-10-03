Во время съемки рашиста взрывом отбросило на несколько метров после попадания украинского дрона и детонации ЗРПК "Панцирь-С2"
В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант запечатлел момент поражения ЗРПК "Панцирь-С2" украинским беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания БПЛА вражеская техника загорелась, а впоследствии началась детонация боеприпасов. Взрывной волной рашиста, снимавшего все на камеру, отбросило на несколько метров.
После вторичной детонации российский комплекс буквально разорвало на части.
Во время взрывов оккупант также снял пролет других украинских беспилотников, направлявшихся к заданным целям.
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+7 Yan Pastars #604706
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+7 Oleksandr #624432
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+6 Trevo Trow
показать весь комментарий03.10.2026 11:55 Ответить Ссылка
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