Бойцы 4-го пограничного отряда за месяц ликвидировали 62 рашиста и уничтожили 173 FPV-дрона

Пограничники 4-го отряда за месяц уничтожили 62 российских оккупанта и ранили еще 66 на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за этот период украинские защитники также уничтожили значительное количество вражеских беспилотников, техники, средств связи и РЭБ.

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Среди уничтоженных воздушных целей — 173 FPV-дрона, 49 БПЛА "Молния", 16 "Гербера", три "Италмасы", три "Шахеды", три КВО, два "Ланцета", один Mavic и БПЛА ZALA. Кроме того, пограничники поразили 37 дронов типа "ждун".

Также бойцы уничтожили 45 транспортных средств, миномет, 29 антенн связи, 17 средств РЭБ, шесть генераторов и камеру наблюдения.

Под удары попали два полевых склада имущества, склад боекомплекта и три склада горюче-смазочных материалов.

Кроме того, пограничники уничтожили 26 укрытий противника, еще 248 повредили.

Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале ГПСУ.

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