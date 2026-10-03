Бійці 4-го прикордонного загону за місяць ліквідували 62 рашистів та знищили 173 FPV-дрони. ВIДЕО
Прикордонники 4-го загону впродовж місяця ліквідували 62 російських окупантів та поранили ще 66 на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за цей період українські захисники також знищили значну кількість ворожих безпілотників, техніки, засобів зв’язку та РЕБ.
Серед знищених повітряних цілей 173 FPV-дрони, 49 БпЛА "Молнія", 16 "Гербер", три "Італмаси", три "Шахеди", три КВО, два "Ланцети", один Mavic та БпЛА ZALA. Крім того, прикордонники уразили 37 дронів типу "почекун".
Також бійці розтрощили 45 транспортних засобів, міномет, 29 антен зв’язку, 17 засобів РЕБ, шість генераторів та камеру спостереження.
Під удари потрапили два польові склади майна, склад боєкомплекту та три склади паливно-мастильних матеріалів.
Окрім цього, прикордонники знищили 26 укриттів противника, ще 248 - пошкодили.
Відеозапис опублікували в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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