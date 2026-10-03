Украинский оператор FPV-дрона снял момент авиаудара Воздушных сил по зданиям с рашистами внутри
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления живой силы российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент авиаудара запечатлел украинский оператор FPV-дрона.
После получения от разведки координат места дислокации оккупантов экипажи истребителей нанесли удар двумя авиабомбами по зданиям, в которых находились живые силы противника.
В результате мощных взрывов здания были разрушены, а личный состав оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.
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