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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Украинский оператор FPV-дрона снял момент авиаудара Воздушных сил по зданиям с рашистами внутри

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления живой силы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент авиаудара запечатлел украинский оператор FPV-дрона.

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После получения от разведки координат места дислокации оккупантов экипажи истребителей нанесли удар двумя авиабомбами по зданиям, в которых находились живые силы противника.

В результате мощных взрывов здания были разрушены, а личный состав оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.

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