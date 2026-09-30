РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16498 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
378 3

Украинские МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, в котором пытались закрепиться рашисты. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 во время боевого вылета нанесли удар по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила живую силу противника, которая пыталась закрепиться в зданиях, и передала координаты целей пилотам Воздушных сил Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие точного авиаудара одно из зданий, в котором находились российские военные, было разрушено, а личный состав противника внутри — ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 475-го ОШП на танках под прикрытием дронов приблизились к позиции рашистов и открыли огонь прямой наводкой. ВИДЕО

Смотрите также: Сбивание вражеских воздушных целей над Киевской областью с комплекса "Бук-М1": боевая работа бойцов 156-го ЗРП. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24345) уничтожение (10899) Воздушные силы (3481) истребитель (282)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 