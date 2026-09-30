Украинские МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, в котором пытались закрепиться рашисты. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 во время боевого вылета нанесли удар по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила живую силу противника, которая пыталась закрепиться в зданиях, и передала координаты целей пилотам Воздушных сил Украины.

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Вследствие точного авиаудара одно из зданий, в котором находились российские военные, было разрушено, а личный состав противника внутри — ликвидирован.

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