Українські МіГ-29 завдали авіаудару по будівлі, в якій намагалися закріпитися рашисти. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 під час бойового вильоту завдали удару по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила живу силу противника, яка намагалася закріпитися у будівлях, та передала координати цілей пілотам Повітряних сил України.
Унаслідок точного авіаудару одну з будівель, у якій перебували російські військові, було зруйновано, а особовий склад противника всередині - ліквідовано.
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