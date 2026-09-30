Українські МіГ-29 завдали авіаудару по будівлі, в якій намагалися закріпитися рашисти. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 під час бойового вильоту завдали удару по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила живу силу противника, яка намагалася закріпитися у будівлях, та передала координати цілей пілотам Повітряних сил України.

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Унаслідок точного авіаудару одну з будівель, у якій перебували російські військові, було зруйновано, а особовий склад противника всередині - ліквідовано.

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