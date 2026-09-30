Бійці 475-го ОШП на танках під прикриттям дронів наблизилися до позиції рашистів та відкрили вогонь прямою наводкою. ВIДЕО

Українські захисники на двох танках 475-го штурмового полку Code 9.2 під прикриттям дронів атакували позицію російських окупантів та вели по ній вогонь прямою наводкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російські військові намагалися зупинити бронетехніку за допомогою великої кількості ударних безпілотників.

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Завдяки додатковому бронюванню бойові машини витримали удари ворожих дронів, а їхні екіпажі продовжили виконання бойового завдання та після ураження позиції противника успішно відійшли.

Під час атаки бійці 475-го штурмового полку також застосовували кілька власних безпілотників для супроводу та підтримки танкових екіпажів.

Попри встановлені захисні екрани та додаткове бронювання, танки зберегли швидкість і маневреність, що дозволило екіпажам повноцінно вести вогонь та успішно вийти з-під ударів противника.

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