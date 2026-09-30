Бойцы 475-го ОШП на танках под прикрытием дронов приблизились к позиции рашистов и открыли огонь прямой наводкой. ВИДЕО
Украинские защитники на двух танках 475-го штурмового полка Code 9.2 под прикрытием дронов атаковали позицию российских оккупантов и вели по ней огонь прямой наводкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российские военные пытались остановить бронетехнику с помощью большого количества ударных беспилотников.
Благодаря дополнительной бронировке боевые машины выдержали удары вражеских дронов, а их экипажи продолжили выполнение боевой задачи и после поражения позиции противника успешно отошли.
Во время атаки бойцы 475-го штурмового полка также использовали несколько собственных беспилотников для сопровождения и поддержки танковых экипажей.
Несмотря на установленные защитные экраны и дополнительную бронировку, танки сохранили скорость и маневренность, что позволило экипажам полноценно вести огонь и успешно выйти из-под ударов противника.
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