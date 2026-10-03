Український оператор FPV-дрона зафільмував момент авіаудару Повітряних сил по будівлях із рашистами всередині. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали удару по місцю скупчення живої сили російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент авіаудару зафільмував український оператор FPV-дрона.
Після отримання від розвідки координат місця дислокації окупантів екіпажі винищувачів завдали удару двома авіабомбами по будівлях, у яких перебувала жива сила противника.
Унаслідок потужних вибухів будівлі було зруйновано, а особовий склад окупантів, який перебував усередині, ліквідовано.
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