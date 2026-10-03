Рашиста під час зйомки вибухом відкинуло на кілька метрів після влучання українського дрона та детонації ЗРПК "Панцир-С2". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафільмував момент ураження ЗРПК "Панцир-С2" українським безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання БпЛА ворожа техніка загорілася, а згодом почалася детонація боєприпасів. Вибуховою хвилею рашиста, який знімав усе на камеру, відкинуло на кілька метрів.

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Після вторинної детонації російський комплекс буквально розірвало на частини.

Під час вибухів окупант також зафільмував проліт інших українських безпілотників, які прямували до визначених цілей.

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