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Новини Знищення російської техніки
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Рашиста під час зйомки вибухом відкинуло на кілька метрів після влучання українського дрона та детонації ЗРПК "Панцир-С2". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафільмував момент ураження ЗРПК "Панцир-С2" українським безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання БпЛА ворожа техніка загорілася, а згодом почалася детонація боєприпасів. Вибуховою хвилею рашиста, який знімав усе на камеру, відкинуло на кілька метрів.

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Після вторинної детонації російський комплекс буквально розірвало на частини.

Під час вибухів окупант також зафільмував проліт інших українських безпілотників, які прямували до визначених цілей.

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армія рф (22510) боєприпаси (2374) знищення (11223) ЗСУ (9186) дрони (9031) ЗРК (326)
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Топ коментарі
+8
Сподіваюсь він відчув гойду
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03.10.2026 11:52 Відповісти
+7
Орочий музон.
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03.10.2026 11:53 Відповісти
+6
Музичний супровід блювотний.
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03.10.2026 11:55 Відповісти

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