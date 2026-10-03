Рашиста під час зйомки вибухом відкинуло на кілька метрів після влучання українського дрона та детонації ЗРПК "Панцир-С2". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафільмував момент ураження ЗРПК "Панцир-С2" українським безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання БпЛА ворожа техніка загорілася, а згодом почалася детонація боєприпасів. Вибуховою хвилею рашиста, який знімав усе на камеру, відкинуло на кілька метрів.
Після вторинної детонації російський комплекс буквально розірвало на частини.
Під час вибухів окупант також зафільмував проліт інших українських безпілотників, які прямували до визначених цілей.
Топ коментарі
+8 Yan Pastars #604706
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+7 Oleksandr #624432
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+6 Trevo Trow
показати весь коментар03.10.2026 11:55 Відповісти Посилання
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