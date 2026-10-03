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Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Наземные роботизированные комплексы НРК
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Оператор украинского НРК выстрелом сетки сбил российский FPV-дрон, который хотел атаковать наземный комплекс с тыла. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оператор украинского наземного роботизированного комплекса сбил российский FPV-дрон с помощью сетки во время атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения логистической миссии российский ударный беспилотник попытался атаковать НРК с тыла, однако оператор вовремя заметил угрозу.

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Украинский военный сразу отреагировал и выстрелом сетки сбил вражеский FPV-дрон, не дав ему поразить наземный комплекс.

Кадры неудачной атаки российского беспилотника опубликовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (24372) ВСУ (8466) дроны (8307) НРК наземный роботизированный комплекс (189)
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Топ комментарии
+4
Тисну руку нашим геніям за винахід !!!👍🇺🇦
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03.10.2026 16:03 Ответить
+2
чи збив ?
а якщо й збив то чи варто про це патякати?
щоб кацапи й собі таке зробили чи що ?

.
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03.10.2026 16:02 Ответить
+1
Схоже на перший етап випробувань, а не бойове застосування.
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03.10.2026 16:08 Ответить

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