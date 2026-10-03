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Оператор украинского НРК выстрелом сетки сбил российский FPV-дрон, который хотел атаковать наземный комплекс с тыла. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой оператор украинского наземного роботизированного комплекса сбил российский FPV-дрон с помощью сетки во время атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения логистической миссии российский ударный беспилотник попытался атаковать НРК с тыла, однако оператор вовремя заметил угрозу.
Украинский военный сразу отреагировал и выстрелом сетки сбил вражеский FPV-дрон, не дав ему поразить наземный комплекс.
Кадры неудачной атаки российского беспилотника опубликовали в соцсетях.
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а якщо й збив то чи варто про це патякати?
щоб кацапи й собі таке зробили чи що ?
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