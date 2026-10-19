Третий армейский корпус завершил операцию "Вивальди": освобождено 277 км² на Лиманском направлении, — Билецкий

Фото: Командири Третього армійського корпусу / hromadske

Операция "Вивальди", которую Третий армейский корпус четыре месяца держал в секрете, завершилась освобождением 277 км² территории на Лиманском направлении.

Об этом рассказал командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий на пресс-конференции вместе с командованием корпуса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Масштаб и заявление о заявленных РФ достижениях

По словам Билецкого, российская сторона заявляла о значительно больших территориях в районе линии боевого столкновения — 1260 км². Он объяснил это тем, что россияне "дорисовывали совершенно космические и нереалистичные успехи", в частности о взятии Святогорска, Оскола и Боровой.

"Если же исходить из украинской карты, то на самом деле это 277 км², плюс несколько сотен километров зачищенной от инфильтрации территории, которую мы даже не считаем достижениями операции", — заявил он.

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Потери РФ

По словам Билецкого, в ходе операции потери противника составили более 8 тысяч человек личного состава, имеются в виду погибшие и раненые. 270 военных РФ попали в плен. Среди них начальник штаба батальона, 13 командиров взводов разведки, всего более 20 офицеров. На последнем этапе операции погибли два командира батальонов.

Также в ходе штурмовых действий было уничтожено 3800 единиц техники различных типов, в том числе 1800 артиллерийских систем.

Что планировал враг

Главной целью операции Билецкий назвал срыв наступательных действий РФ.

По его словам, группировка "Запад", в которую входят три российские армии, должна была продвигаться с плацдарма на реке Черный Жеребец в направлении Святогорска и населенного пункта Рубцы. Так россияне хотели разрезать украинскую группировку на восточном берегу Оскола, уничтожить ее и далее идти на Барвинково на юге Харьковской области.

Стратегический замысел, по словам командующего, заключался в двух ударах. Первый — через Святогорский выступ, который украинские военные ликвидировали, в обход Лимана, чтобы охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Второй — через Доброполье на тот же Барвинково, чтобы завершить охватывание Донецкой области.

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Это должно было решить, по словам Билецкого, ключевую политическую задачу российского руководства — полный захват Донецкой области. Это был план на 2026 год: РФ начала его реализацию в 2025-м, а в течение 2026-го должна была выйти на Барвинково.

Билецкий утверждает, что 144-я дивизия 20-й армии РФ разгромлена и перестала существовать как организованная военная сила.

"Сейчас с их стороны это больше похоже на агонию, чем на организованные системные военные действия", — сказал он.

По его словам, из-за разгрома наступательной группировки противник пока отказался от попытки обойти Донецкую область. Остались два варианта: лобовой штурм Славянска и Краматорска, что, по мнению командующего, "достаточно затратно, кроваво и не факт, что увенчается успехом", или Добропольское направление. Именно Доброполье он назвал единственным направлением, где РФ добивается определенных успехов и от которого еще не отказалась. В то же время украинское военное руководство, по его словам, активно проводит там контрмеры.

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Почему операция важна

По словам Билецкого, ее значение не в километраже и не в том, что Третий корпус вышел к реке Черный Жеребец, сократив линию фронта, и теперь обороняется за удобным рубежом. Для возобновления наступления РФ придется снова форсировать эту реку. Самое главное, подчеркнул он, — что сорваны стратегические планы РФ.

Билецкий также заявил, что общие потери Украины в семь раз меньше, чем у россиян, и что в РФ преобладают погибшие, а в Украине — раненые.

"Украинская армия может наступать на превосходящего противника. Мы можем наступать, можем быть эффективными", — сказал он.

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