Бойцы 60-й ОМБр прорвали линию обороны рашистов и освободили Дерилово и Колодязи в ходе операции "Вивальди"
Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ освободили населенные пункты Дерилово и Колодязи в ходе наступательной операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные опубликовали кадры наступательной операции, в ходе которой подразделения 60-й ОМБр прорвали линию обороны российских оккупантов.
Благодаря слаженному взаимодействию и тщательному планированию украинские защитники прорвали вражеские позиции и освободили оба населенных пункта.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль