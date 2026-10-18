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Новости Деоккупация территорий Операция Вивальди
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Бойцы 60-й ОМБр прорвали линию обороны рашистов и освободили Дерилово и Колодязи в ходе операции "Вивальди"

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ освободили населенные пункты Дерилово и Колодязи в ходе наступательной операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные опубликовали кадры наступательной операции, в ходе которой подразделения 60-й ОМБр прорвали линию обороны российских оккупантов.

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Благодаря слаженному взаимодействию и тщательному планированию украинские защитники прорвали вражеские позиции и освободили оба населенных пункта.

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Донецкая область (13401) Краматорский район (1589) Дерилово (5) 60 ОМБр (99) Третий армейский корпус (204)
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