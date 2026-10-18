Бійці 60-ї ОМБр прорвали лінію оборони рашистів та звільнили Дерилове й Колодязі під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили населені пункти Дерилове та Колодязі під час наступальної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові опублікували кадри наступальної операції, під час якої підрозділи 60-ї ОМБр прорвали лінію оборони російських окупантів.

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Завдяки злагодженій взаємодії та ретельному плануванню українські захисники здійснили прорив ворожих позицій і звільнили обидва населені пункти.

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