Третій армійський корпус завершив операцію "Вівальді": звільнено 277 км² на Лиманському напрямку, - Білецький

Фото: Командири Третього армійського корпусу / hromadske

Операція "Вівальді", яку Третій армійський корпус чотири місяці тримав у таємниці, завершилася звільненням 277 км² території на Лиманському напрямку.

Про це розповів командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький на пресконференції разом з командуванням корпусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаб і заява про заявлені РФ здобутки

За словами Білецького, російська сторона заявляла про значно більші території в районі лінії бойового зіткнення — 1260 км². Він пояснив це тим, що росіяни "домальовували абсолютно космічні й нереалістичні здобутки", зокрема про взяття Святогірська, Оскола та Борової.

"Якщо ж виходити з української мапи, то насправді це 277 км², плюс декілька сотень кілометрів зачищеної інфільтрації, яку ми навіть не рахуємо як здобутки операції", — заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 60-ї ОМБр прорвали лінію оборони рашистів та звільнили Дерилове й Колодязі під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Втрати РФ

За словами Білецького, під час операції втрати противника становили понад 8 тисяч осіб особового складу, мається на увазі загиблі й поранені. 270 військових РФ потрапили в полон. Серед них начальник штабу батальйону, 13 командирів взводів розвідки, загалом понад 20 офіцерів. На останньому етапі операції загинули два командири батальйонів.

Також під час штурмових дій було уражено 3800 одиниць техніки різних типів, зокрема 1800 артилерійських систем.

Що планував ворог

Головною метою операції Білецький назвав зрив наступальних дій РФ.

За його словами, угруповання "Запад", до якого входять три російські армії, мало просуватися з плацдарму на річці Чорний Жеребець у напрямку Святогірська та населеного пункту Рубці. Так росіяни хотіли розрізати українське угруповання на східному березі Осколу, знищити його й далі йти на Барвінкове на півдні Харківщини.

Стратегічний задум, за словами командувача, полягав у двох ударах. Перший — через Святогірський виступ, який українські військові ліквідували, в обхід Лимана, щоб охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Другий — через Добропілля на те саме Барвінкове, щоб завершити охоплення Донеччини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Трійки" під час операції "Вівальді" вистежили новітню російську ТОС-3 "Дракон" та уразили її дронами під час зміни позиції. ВIДЕО

Це мало вирішити, за словами Білецького, ключове політичне завдання російського керівництва — повне захоплення Донецької області. Це був план 2026 року: РФ почала його реалізацію 2025-го, а протягом 2026-го мала вийти на Барвінкове.

Білецький стверджує, що 144-та дивізія 20-ї армії РФ розбита й перестала існувати як організована військова сила.

"Зараз із їхнього боку це більше схоже на агонію, ніж на організовані системні військові дії", — сказав він.

За його словами, через розгром наступального угруповання противник наразі відмовився від спроби обійти Донеччину. Залишилися два варіанти: штурм Слов'янська й Краматорська в лоб, що, на думку командувача, "досить затратно, криваво й не факт, що матиме успіх", або Добропільський напрямок. Саме Добропілля він назвав єдиним напрямком, де РФ має певні успіхи та від якого ще не відмовилася. Водночас українське військове керівництво, за його словами, активно проводить там контрдії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унікальна місія 60-ї ОМБр: двох цивільних евакуювали з Лиману за допомогою НРК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чому операція важлива

За словами Білецького, її значення не в кілометражі й не в тому, що Третій корпус вийшов на річку Чорний Жеребець, скоротивши лінію фронту, і тепер обороняється за зручним рубежем. Для відновлення наступу РФ доведеться знову форсувати цю річку. Найважливіше, наголосив він, — що зірвано стратегічні наміри РФ.

Білецький також заявив, що загальні втрати України в сім разів менші, ніж у росіян, і що у РФ переважають загиблі, а в Україні — поранені.

"Українська армія може наступати на противника, що переважає. Ми можемо наступати, можемо бути ефективними", — сказав він.

Також читайте: Білецький про новий етап операції "Вівальді": Україна повернула ще 101 км² території, а РФ втратила 3 тис. солдатів. ВIДЕО