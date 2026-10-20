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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ
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Билецкий назначен на должность командующего группировкой "Центр": он остается командиром 3-го армейского корпуса

Билецкий откомандирован в УВ "Центр"

Бригадный генерал Андрей Билецкий назначен командующим группировкой войск "Центр" в порядке командирования. При этом он сохраняет должность командира 3-го армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укрінформу" сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса.

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Что говорят в Третьем АК?

"Бригадный генерал Андрей Билецкий откомандирован на должность командующего временным органом военного управления - группировкой войск "Центр"... со штатной должности командира Третьего армейского корпуса. Это не перевод: Андрей Билецкий остается на штатной должности командира Третьего армейского корпуса", - подчеркнули в пресс-службе.

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В 3-м АК добавили, что на время командировки обязанности командира Третьего армейского корпуса временно исполняет Дмитрий Рогозюк (Рогозь), который до этого командовал 60-й отдельной механизированной бригадой.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозюк стал новым командиром Третьего армейского корпуса.
  • Сам Билецкий подтвердил, что ему предлагали возглавить Сухопутные войска ВСУ: он отказался.

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Автор: 

Билецкий Андрей (311) Третий армейский корпус (204)
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Топ комментарии
+10
Предвыборное турне продолжается.
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20.10.2026 11:17 Ответить
+9
казачок по нагляду над Драпатим ....
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20.10.2026 11:03 Ответить
+9
Тройка сама навчилася ефективно воювати, тепер навчить і інші бригади
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20.10.2026 11:07 Ответить

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