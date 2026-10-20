Билецкий назначен на должность командующего группировкой "Центр": он остается командиром 3-го армейского корпуса
Бригадный генерал Андрей Билецкий назначен командующим группировкой войск "Центр" в порядке командирования. При этом он сохраняет должность командира 3-го армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укрінформу" сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса.
Что говорят в Третьем АК?
"Бригадный генерал Андрей Билецкий откомандирован на должность командующего временным органом военного управления - группировкой войск "Центр"... со штатной должности командира Третьего армейского корпуса. Это не перевод: Андрей Билецкий остается на штатной должности командира Третьего армейского корпуса", - подчеркнули в пресс-службе.
В 3-м АК добавили, что на время командировки обязанности командира Третьего армейского корпуса временно исполняет Дмитрий Рогозюк (Рогозь), который до этого командовал 60-й отдельной механизированной бригадой.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозюк стал новым командиром Третьего армейского корпуса.
- Сам Билецкий подтвердил, что ему предлагали возглавить Сухопутные войска ВСУ: он отказался.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль