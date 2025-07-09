"Окупанти лізуть по полях і посадках": DeepState про просування ворога поблизу Зеленої Долини на Донеччині

Просування російських загарбників поблизу Зеленої Долини на Донеччині не було раптовим і відбулося не одразу.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє здійснювати тиск від Греківки аж до Торського, вишукуючи слабкі місця в обороні та всіма силами старається відтісняти українських бійців із займаних позицій. Застосовує для цього, як на багатьох інших ділянках, піхоту...велику кількість піхоти", - сказано в повідомленні.

У DeepState зазначають, що просування окупантів в районі Зеленої Долини відбулося не раптово і одразу, а "в процесі постійного тиску і втрат від цього".

"Вони лізуть по полях і посадках, будучи готовим витратити на подолання короткої відстані навіть пів дня. Також тут чули про "плащі-неведимки", під якими вони ховаються в момент просувань... Кацапи активно працюють FPV-дронами по позиціях, переміщеннях до них, а також найбільше зосереджені на логістиці, що дуже ускладнює тримання оборони", - пишуть аналітики.

Читайте також: Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля, - DeepState

Водночас у DeepState зуважують, що Сили оборони намагаються стримувати ворога, докладати максимальних зусиль і навіть користуються будь-якою можливістю покращити тактичне положення, відвойовуючи позиції при нагоді.

"Напрямок важкий і став гарячим вже давно, наразі намагаються погасити ту пожежу і вичерпати наявний ресурс у ворога, який поки здійснює тиск без перестану", - йдеться у дописі.

Дивіться також: Рашисти мають просування біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього, - DeepState. МАПИ