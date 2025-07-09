"Оккупанты лезут по полям и посадкам": DeepState о продвижении врага вблизи Зеленой Долины на Донетчине
Продвижение российских захватчиков вблизи Зеленой Долины на Донетчине не было внезапным и произошло не сразу.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает осуществлять давление от Грековки до Торского, выискивая слабые места в обороне и всеми силами старается оттеснять украинских бойцов с занимаемых позиций. Применяет для этого, как на многих других участках, пехоту...большое количество пехоты", - сказано в сообщении.
В DeepState отмечают, что продвижение оккупантов в районе Зеленой Долины произошло не внезапно и сразу, а "в процессе постоянного давления и потерь от этого".
"Они лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о "плащах-невидимках", под которыми они прячутся в момент продвижений... Кацапы активно работают FPV-дронами по позициям, перемещениях к ним, а также больше всего сосредоточены на логистике, что очень усложняет держание обороны", - пишут аналитики.
В то же время в DeepState отмечают, что Силы обороны пытаются сдерживать врага, прилагать максимальные усилия и даже пользуются любой возможностью улучшить тактическое положение, отвоевывая позиции при случае.
"Направление тяжелое и стало горячим уже давно, сейчас пытаются погасить тот пожар и исчерпать имеющийся ресурс у врага, который пока осуществляет давление без остановки", - говорится в заметке.
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