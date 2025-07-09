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Новости Боевые действия на востоке
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"Оккупанты лезут по полям и посадкам": DeepState о продвижении врага вблизи Зеленой Долины на Донетчине

мапа

Продвижение российских захватчиков вблизи Зеленой Долины на Донетчине не было внезапным и произошло не сразу.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает осуществлять давление от Грековки до Торского, выискивая слабые места в обороне и всеми силами старается оттеснять украинских бойцов с занимаемых позиций. Применяет для этого, как на многих других участках, пехоту...большое количество пехоты", - сказано в сообщении.

В DeepState отмечают, что продвижение оккупантов в районе Зеленой Долины произошло не внезапно и сразу, а "в процессе постоянного давления и потерь от этого".

"Они лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о "плащах-невидимках", под которыми они прячутся в момент продвижений... Кацапы активно работают FPV-дронами по позициям, перемещениях к ним, а также больше всего сосредоточены на логистике, что очень усложняет держание обороны", - пишут аналитики.

Читайте также: Враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Свободного Поля, - DeepState

В то же время в DeepState отмечают, что Силы обороны пытаются сдерживать врага, прилагать максимальные усилия и даже пользуются любой возможностью улучшить тактическое положение, отвоевывая позиции при случае.

"Направление тяжелое и стало горячим уже давно, сейчас пытаются погасить тот пожар и исчерпать имеющийся ресурс у врага, который пока осуществляет давление без остановки", - говорится в заметке.

Смотрите также: Рашисты имеют продвижение у Яблоновки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10203) Краматорский район (452) Зеленая Долина (1) DeepState (190)


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Коли в останнє ви відкривали DeepState?

Покровськ - кліщі. Перерізана траса Покровськ-Костянтинівка. В Костянтинівці теж кліщі готуються.
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09.07.2025 22:41 Ответить
В цей час потужний подорожує.
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09.07.2025 22:44 Ответить
Бідний Сирський, не знав що кацапи полізуть полями і посадками, думав що будуть цибати з Місяця і Марса. Мабуть на Марсі створили фортифікації, а кацап взяв і обдурив, поліз через схід.
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09.07.2025 23:07 Ответить
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года он. Работаю наводчиками по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени!
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10.07.2025 00:17 Ответить
 
 