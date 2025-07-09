РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11158 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
2 140 6

Рашисты продвигаются возле Яблоневки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Яблоневки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне продвинулись в 5 населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState

Россияне продвигаются в Донецкой области
Россияне продвигаются в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10203) Краматорский район (452) Яблоновка (19) Зеленая Долина (1) Среднее (1) Колодези (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повернить Залужного і 16 генералів .
показать весь комментарий
09.07.2025 13:11 Ответить
Потужність зламалася!
Несіть іншу!
показать весь комментарий
09.07.2025 13:19 Ответить
Нельзя, только с этой реально войну выиграть. За другие варианты можно срок получить. Ермак и К поспособствуют.
показать весь комментарий
09.07.2025 13:32 Ответить
це зеленське 🤡 чмо, говнокомандуючий ... у відрядженнях , не при ділах ,шо в Україні твориться ?! ...
показать весь комментарий
09.07.2025 13:20 Ответить
Де Залужний??? Просирського на стовпа!!!
показать весь комментарий
09.07.2025 14:26 Ответить
 
 