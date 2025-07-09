Рашисты продвигаются возле Яблоневки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупационные войска имеют продвижение в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Яблоневки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Несіть іншу!