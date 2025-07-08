Россияне продвинулись в 5 населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState
Российские войска смогли продвинуться в районе 5 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья", - говорится в сообщении.
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