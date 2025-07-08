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Россияне продвинулись в 5 населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться в районе 5 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне оккупировали Лобково и Поддубное, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись возле Запорожья и Комара

Россияне продвинулись в районе Торецка

Автор: 

Запорожская область (3281) Донецкая область (10198) Торецк (518) Бахмутский район (525) Волновахский район (308) Краматорский район (451) Васильевский район (62) Запорожье (6) Яблоновка (18) Каменское (8) Комар (11)


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Топ комментарии
+7
І що ти хочеш цим сказати? Такі ви ватні вилупки смішні, з ким ти хочеш щоб Україна "дагаваривалась"? І головне про що?
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08.07.2025 03:06 Ответить
+4
ГШ про це не роскаже.
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08.07.2025 01:49 Ответить
+3
сейчас миллион дронов каак взлетит ... но - нет. законтрактовано на будущее, и премии за "эффективную работу" уже потрачены. где-то подо Львовом может быть подъедет.
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08.07.2025 02:18 Ответить
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ГШ про це не роскаже.
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08.07.2025 01:49 Ответить
сейчас миллион дронов каак взлетит ... но - нет. законтрактовано на будущее, и премии за "эффективную работу" уже потрачены. где-то подо Львовом может быть подъедет.
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08.07.2025 02:18 Ответить
І що ти хочеш цим сказати? Такі ви ватні вилупки смішні, з ким ти хочеш щоб Україна "дагаваривалась"? І головне про що?
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08.07.2025 03:06 Ответить
то кацапський провокатор - нещодавно вилупився
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08.07.2025 03:11 Ответить
З російського окопу пишеш?
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08.07.2025 04:18 Ответить
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08.07.2025 05:54 Ответить
Повторюєтеся, друже
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08.07.2025 07:12 Ответить
Треба уточнювати,що то просто геолокації,а не населені пункти.Від населених вже там нічого нема.
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08.07.2025 06:54 Ответить
Це зветься "географічний орієнтир".
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08.07.2025 07:11 Ответить
крок за кроком..
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08.07.2025 07:21 Ответить
щоб окупувати Донецьку область повністю, десь 9000 кв.км. з такими темпами наступу по 300-400 кв.км. в місяць свинособакам потрібно як мін 2 роки..., а по Запорізькій області взагалі десятки років .... повністю бессмисленна війна.....
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08.07.2025 09:40 Ответить
А чому верховний ухилянт про це відосики не знімає?
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08.07.2025 10:35 Ответить
Кожного разу просуваються скоріше та скоріше. Але уряд національного спротиву буде тільки після Львова.
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08.07.2025 10:38 Ответить
 
 